Вашингтон, 24 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Власти США завили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике. Об этом сказано в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на заявление Госдепартамента.

ТАСС/ imago stock&people

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединённые Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — сказано в заявлении.

Отмечается, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях.

Расширенный континентальный шельф (ECS) — территория в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.

Кроме того, американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.