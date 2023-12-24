Вашингтон, 24 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Ted Raynor/imageBROKER.com/Global Look Press

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединённые Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания. Соединённые Штаты определили свои пределы расширенного территориального шельфа в соответствии с обычным международным правом, что отражено в соответствующих положениях Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Научно-технических руководящих принципах Комиссии по границам континентального шельфа», — сказано в заявлении.

В публикации агентства Bloomberg говорится, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях, а также в наращивании усилий по обеспечению поставок полезных ископаемых, ключевых для будущих технологий.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что разработка «связана с географией, а не с добычей ресурсов».

Позже Госдеп выпустил заявление, в котором уточнил, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации», однако требуют урегулирования с руководством Канады и Японии.

Расширенный континентальный шельф

Расширенный континентальный шельф находится в Северном полушарии Земли и занимает площадь около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.

Кроме того, американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

Рост напряжения в Арктике

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры.

«Континентальный шельф — это, по сути, подводное продление наземной территории. По морской международной конвенции другие страны без разрешения этого государства не могут вести никакой помысел или добычу природных ископаемых», — объяснил эксперт.

По его словам, такой шаг со стороны США может негативно сказаться на разработке шельфа другими странами, так как американские власти могут запретить это.

Эксперт добавил, что подобное одностороннее решение Вашингтона может пойти вразрез с интересами других стран, имеющих выход к Арктике, таких как Россия и Канада.

Топорнин объяснил, что в случае, если ареалы шельфов пересекаются, страны-претенденты вынуждены договариваться.

«Очевидно, что здесь нужно договариваться, чтобы не было противоречий, разногласий, конфликтов. Мы же тоже понимаем, что воевать никто не будет из-за этого континентального шельфа, хотя ресурсы там очень богатые и очень объемные», — резюмировал он.

Перед решением США о расширении шельфа посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов рассказал о росте интереса в мире к полезным ископаемым в Арктике. Он отметил заинтересованность Китая и Индии в добыче в регионе углеводородов и в развитии ледового судоходства и судостроения. Посол заявил, что Россия направит на развитие этих отраслей технологии и знания, которыми обладает.

Кроме того, Корчунов рассказал, что Запад проводит неконструктивную линию, усиливая военно-политическую напряжённость в Арктике. Он подчеркнул, что Москва будет в ответ предпринимать превентивные меры.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение коллективного Запада в Арктике, в том числе попытка распространить на регион влияние НАТО, не вызывает оптимизма, и Москва даст на это ответ. По словам главы МИД, этот ответ будет включать военно-технические действия.

В свою очередь начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов в декабре 2022 года заявил, что США и их союзники пытаются оспорить право России на использование Севморпути и при этом обвиняют Москву в милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что российские войска там находятся не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона.

Арктика и Россия

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.

18 декабря Путин заявил, что для перевозки грузов Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Севморпуть всё в большей степени открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен ещё не одно десятилетие и в этом огромное конкурентное преимущество России, добавил Путин.

8 августа обозреватель американского журнала Foreign Policy Александр Грей написал, что Россия может использовать уязвимость НАТО в Арктике для того, чтобы установить в этом регионе больший контроль.

По словам обозревателя, существенные несоблюдения обязательств рядом ключевых стран — членов НАТО на северном фланге НАТО, и в первую очередь в Арктике, продолжают вызывать тревогу.

По мнению Грея, альянсу необходимо заставить свои северные государства — члены ограничить доступ для России и Китая в Арктическом регионе, так как они получили в нём большее влияние. Как считает обозреватель, оно может быть использовано Москвой и Пекином против незащищенного фланга НАТО, минимально, по его утверждению, пристывающего в этом регионе.