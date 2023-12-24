Москва, 24 декабря, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике может привести к усилению напряжённости, заявил 24 декабря глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов.

Лев Федосеев/ТАСС

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в своё время это сделала Россия», — отметил Харитонов, слова которого приводит «РИА Новости».

Депутат напомнил, что тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН.

США же, добавил он, не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.

Отмечается, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях.

В американском госдепе уточнили, что границы расширенного континентального шельфа США не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.