Москва, 24 декабря, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Petty Officer 1st Class Cynthia/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Континентальный шельф — это, по сути, подводное продление наземной территории. По морской международной конвенции другие страны без разрешения этого государства не могут вести никакой помысел или добычу природных ископаемых», — цитирует Топорнина Lenta.ru.

По его словам, такой шаг со стороны США может негативно сказаться на разработке шельфа другими странами, так как американские власти могут запретить это.

Эксперт добавил, что подобное одностороннее решение Вашингтона может пойти вразрез с интересами других стран, имеющих выход к Арктике, таких как Россия и Канада. Топорнин объяснил, что в случае, если ареалы шельфов пересекаются, страны-претенденты вынуждены договариваться.

«Очевидно, что здесь нужно договариваться, чтобы не было противоречий, разногласий, конфликтов. Мы же тоже понимаем, что воевать никто не будет из-за этого континентального шельфа, хотя ресурсы там очень богатые и очень объемные», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, власти США 24 декабрязаявили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике и Беринговом проливе. Отмечалось, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях.

Расширенный континентальный шельф (ECS) — территория в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.