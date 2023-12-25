Москва, 25 декабря, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике не имеют международно-правовой основы, мировое сообщество может не признать новые границы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя соответствующее заявление американского Госдепа.

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa

Сенатор напомнил, что Соединённые Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. При этом Госдеп в качестве юридического основания на расширение шельфа ссылается именно на этот документ.

«Когда американцам невыгодно, они не подчиняются её нормам, а когда выгодно ― применяют в качестве обычного международного права», ― написал Косачёв в Telegram-канале.

Вице-спикер Совфеда добавил, что усиление притязаний на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане является общей тенденцией в морской политике арктических стран и это действительно предусмотрено в международном праве. Но государство должно доказать, что имеет место подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий, чего американцы не сделали и сыграли «в грязную».

При этом, подчеркнул сенатор, Россия полностью следует положениям конвенции, которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.

«Последний раз Россия получила от комиссии положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года. Эта работа продолжается и сейчас», — отметил Косачёв.

По его словам, США проигнорировали территориальные интересы собственных союзников — Канады и Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии. Одной из главных целей этого расширения назвали получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов для электромобилей.

В Госдепе уточнили, что границы расширенного континентального шельфа США не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов выразил мнение, что такие действия со стороны США могут привести к усилению напряжённости. Он подчеркнул, что расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо. По словам парламентария, необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в своё время это сделала Россия.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры. По его словам, это может негативно сказаться на разработке шельфа другими странами, так как американские власти могут запретить это.

Расширенный континентальный шельф (ECS) — территория в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.