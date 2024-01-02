Киев, 2 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Сразу в нескольких городах Украины сообщается о взрывах. В некоторых районах Киева после взрывов пропало электричество, сообщил 2 января мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА Регнум

Первые сообщения о взрывах начали поступать от украинских СМИ в 4 утра. Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных взрывов в Святошинском районе и на Оболони. Причём в ряде районов пропало электричество и нарушено водоснабжение.

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«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. Все оперативные службы прибыли на место происшествия, добавил глава Киева.

По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Перед этим украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Отмечается, что тревога звучала почти 3,5 часа.

Взрывы в других областях Украины

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позже он сообщил о возникновении пожара.

«Пожар, на место выехали спасатели», — написал в Telegram-канале.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской и Винницкой областях. По их данным, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград).

Теракт в Белгороде

30 декабря 2023 года центр Белгорода подвергся атаке со стороны киевского режима. Удар на себя приняла площадь Соборная. Также массированный ракетный удар ВСУ повредил различные городские объекты, среди которых был универмаг «Белгород», здесь была разбита значительная часть остекления. На местах ударов возникли возгорания, загорелись автомобили.

В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Общее количество пострадавших превысило 100 человек, 45 из них находятся в белгородских больницах, 25 пациентов доставили на лечение в Москву. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей. После получения заключений врачей белгородские власти выплатят по 500 тыс. рублей тем, кто пострадал в результате атаки ВСУ.

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В Минобороны России 31 декабря заявили об ответном ударе по ВСУ. По данным ведомства, российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.

Комментируя теракт в Белгороде, президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что атака не останется безнаказанной, однако Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, как это сделал Киев 30 декабря 2023 года в Белгороде, так как в результате этого погибнут мирные люди. ВС России продолжат наносить удары только по военным объектам ВСУ, заверил российский лидер.