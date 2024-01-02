Харьков, Украина, 2 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

«В Харькове взрыв», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 05:52 мск в Харьковской и Винницкой областях, затем с небольшими временными промежутками предупреждение о необходимости проследовать в укрытие прозвучало и в других областях.

В Киеве после объявления воздушной тревоги сообщили о взрывах.

Также о взрывах сообщалось в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) и в Винницкой области на западе Украины.