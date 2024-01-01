Москва, 1 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, как это сделал Киев 30 декабря в Белгороде, так как в результате этого погибнут мирные люди. ВС России продолжат наносить удары только по военным объектам ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве.

Mil.ru

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать» — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря.

Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

В результате теракта пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что, среди прочих военных объектов, российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.