Киев, 2 января, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество, сообщил 2 января мэр города Виталий Кличко.

Eugen Kotenko/Global Look Press

«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 05:52 мск в Харьковской и Винницкой областях, затем с небольшими временными промежутками предупреждение о необходимости проследовать в укрытие прозвучало и в других областях.

На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Кроме того, взрывы прогремели в Винницкой и Кировоградской областях.