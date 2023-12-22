Москва, 22 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Киевский режим 22 декабря предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Перед этим, в ночь на 22 декабря, Украина попыталась атаковать с помощью БПЛА Курскую область.

Иван Шилов ИА Регнум

Средства противовоздушной обороны ВС России успешно перехватили и уничтожили все дроны. Однако в этот день свою работу вынуждены были ограничить международный аэропорт Домодедово, а также воздушная гавань Калуги.

Три БПЛА над Брянской областью

Днём 22 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО РФ уничтожили три украинских дрона над Брянской областью.

«Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

Перед этим киевский режим пытался атаковать регион в 10:00 и 11:45. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, первые два БПЛА были уничтожены над Сурожского района области, третий над Навлинским районом. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений, отметил в Telegram-канале глава региона.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Навлинского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам», — написал губернатор.

Уничтожение беспилотника над Московской областью

Позднее с оборонное ведомство сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Московской областью. Отмечалось, что около 14:40 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале, что атака летевшего на Москву беспилотника отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.

Он отметил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, сейчас там работают специалисты экстренных служб.

В свою очередь международный аэропорт Домодедово временно ограничил свою работу.

Так, по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в Домодедово были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилёт был в штатном режиме, отметили представители аэропорта.

Позже работа воздушной гавани была возобновлена в штатном режиме.

«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сообщили в авиагавани.

Два дрона перехвачены и уничтожены над Калужской областью

Кроме того, в этот же день два украинских беспилотника были сбиты в небе над Калужской областью.

Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Ещё два БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор в своём Telegream-канале.

Позже международный аэропорт в Калуги ввёл план «Ковёр».

«В международном аэропорту Калуга был введён план «Ковёр» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — объяснили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечалось, что в результате введения плана будут задержаны вылеты и прилёты. Самолёты, находящиеся в полёте, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Курская область

Перед этим, поздно вечером 21 декабря Минобороны РФ доложило об уничтожении двух украинских беспилотников.

«Около 23:30 по мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в военном ведомстве.

Первый беспилотник средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью в 22:00 по московскому времени.