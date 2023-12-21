Курск, 22 декабря, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Около полуночи в Курской области был сбит второй украинский беспилотник, сообщили 21 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО Панцирь

«Около 23:30 по мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Курской области, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, также 21 декабря около 22:00 по мск в небе над Курской областью ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. Других подробностей не приводится.

Вечером 21 декабря средства ПВО отразили атаку противника — сбили два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Бердянску. Третий дрон сам упал в частный сектор, а затем взорвался. Один из жилых домов получил повреждение. Среди жителей пострадавших нет.