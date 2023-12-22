Москва, 22 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений, сообщили 22 декабря «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сообщили в авиагавани.

Ранее в этот же день по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в Домодедово были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилёт был в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск была отражена атака летевшего на Москву беспилотника.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в Московской области уничтожили украинский беспилотник. Около 14:40 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Также в этот же день в военном ведомстве заявили, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В связи с этим в международном аэропорту в Калуге был введён план «Ковёр», задержаны вылеты и прилёты.