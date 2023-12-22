Калуга, 22 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Калужской области, сообщили 22 декабря в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Ещё два БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор в своём Telegream-канале.

Ранее Шапша сообщал об уничтожении днём 22 декабря одного беспилотника в Дзержинском районе области. По предварительной информации, пострадавших не было, разрушения инфраструктуры также не фиксировались, рассказал губернатор.

Также днём 22 декабря в Минобороны сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области. Ещё два беспилотника были уничтожены над территорией региона 22 декабря, один — 21 декабря.

Кроме того, 21 и 22 декабря сообщалось об уничтожении двух дронов ВСУ в Курской области и двух — в Запорожской, на подлёте к Бердянску. В Бердянске ещё один дрон сам упал на землю, повреждения получило одно здание, отметили в оперативных службах.

Целенаправленные удары ВСУ дронами по гражданскому населению и инфраструктуре связаны с критическим положением украинских вооружённых формирований на линии фронта, таким способом ВСУ пытаются деморализовать российское общество, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.