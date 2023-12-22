Москва, 22 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Брянской областью. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 10:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что 21 декабря около 22:00 мск в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Позднее, около полуночи над территорией региона был сбит второй украинский дрон.

Вечером 21 декабря средства ПВО отразили атаку противника — сбили два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Бердянску. Третий дрон сам упал в частный сектор, а затем взорвался. Один из жилых домов получил повреждение. Среди жителей пострадавших нет.