Калуга, 22 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. План «Ковёр» введён в международном аэропорту в Калуге в связи с появлением беспилотника в небе над областью, задержаны вылеты и прилёты. Об этом 22 декабря сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Илья Питалев/РИА Новости

«В международном аэропорту Калуга был введён план «Ковёр» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате введения плана будут задержаны вылеты и прилёты. Самолёты, находящиеся в полёте, перенаправлены на запасные аэродромы.

В аэропорту обратили внимание, что после снятия плана «Ковёр» все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.