Будапешт, 22 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Евросоюз, перед тем как начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество, должен ответить, готов ли он принять украинское государство вместе с освобождёнными регионами и находящимся там российскими военными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с телеканалом HirTV.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Не надо быть учёным, чтобы понимать, что это решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС принесёт много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — поинтересовался Орбан.

Орбан также предупредил, что решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС может в дальнейшем привести к разочарованию, так как подобного рода вопросы так или иначе всплывут.

Начало переговоров

Дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз ведутся не первый год. Через несколько дней после начала специальной военной операции — 28 февраля 2022 года — Глава киевского режима Владимир Зеленский подал официальную заявку на вхождение в европейский блок. Украине для начала переговоров о членстве рекомендовали реформировать правовые нормы в отношении антикоррупционного законодательства и деолигархизации, а также защитить права нацменьшинств. 1 марта того же года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

Уже 14 декабря 2023 года в Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором обсуждался вопрос о начале переговоров о членстве Украины в сообществе.

Сообщалось, что во время саммита процесс зашёл в тупик, а Орбан покинул помещение. Позже глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в организацию. Грузии решили предоставить статус кандидата на вступление. В тот же день Орбан заявил, что не принимал участия в выработке такого решения.

Позднее газета Politico написала, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. По мнению главы немецкого правительства, благодаря этому Орбан смог бы заявить, что не голосовал за такое решение.

Как следует из документа, принятого по итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед началом переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Позиция Венгрии

Перед саммитом, 13 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для вступления в Евросоюз, и подчеркнул, что пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению страны.

Позже Орбан предупредил, что Венгрия не допустит присоединения Украины к ЕС. Он отметил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если позволит Киеву стать частью содружества.

После саммита, 15 декабря, выступил с заявлением, что Будапешт не помешал странам ЕС принимать решение о начале переговоров с Украиной о членстве, так как у него будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс. Окончательное решение в организации, обратил внимание премьер Венгрии, должны утвердить все 27 парламентов стран-членов.

21 декабря венгерский премьер отметил, что экономика Европы будет раздавлена в случае приёма Украины в Евросоюз, ведь её членство обошлось бы сообществу в €150-190 млрд.

Орбан подчеркнул, что приём Украины в сообщество может нанести губительный урон европейской экономике. Будапешт не станет способствовать передаче Киеву денег, поскольку при выделении €50 млрд из бюджета ЕС средства недополучат сами страны-члены.

Премьер предупредил, что на внеочередном саммите ЕС, который запланирован в начале 2024 года для обсуждения помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

Реакция России

После принятого в Брюсселе решения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на сегодняшний день ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в Европейский союз. Он напомнил, что ЕС всегда были жесткие критерии для вступления и переговоры о вступлении в организацию могут длиться годами и десятилетиями. Песков добавил, что это абсолютно политизированные решение.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 декабря назвала решение саммита ЕС о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии сомнительным и политизированным, так как обе эти страны не просто не соответствуют, а прямо противоречат критериям организации. Она уточнила, что населению европейских стран придётся оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС и последствия их конъюнктурных решений по Украине и Молдавии.