Москва, 15 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в Европейский союз. Об этом 15 декабря на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС о планах начать переговоры о евроинтеграции этих стран.

President Of Ukraine/Global Look Press

Он напомнил, что ЕС всегда были жесткие критерии для вступления и переговоры о вступлении в объединение могут длиться годами и десятилетиями.

«Ни Украина, ни Молдавия этим критериям не соответствует», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что это абсолютно политизированные решение.

«Безусловно, подобные новые члены могут фактически дестабилизировать ЕС. Мы внимательно за этим наблюдаем», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

Как следует из документа, принятого по итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед началом переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС ещё в феврале 2022 года. Украине для начала переговоров о членстве рекомендовали реформировать правовые нормы в отношении антикоррупционного законодательства и деолигархизации, а также защитить права нацменьшинств.

14 декабря газета Politico написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбанувыйти из помещения, где лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о вхождении Украины в сообщество, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Отмечалось, что в этот момент саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Киевом, а Орбан смог заявить, что он не голосовал.

Сам Орбан заявил, что Будапешт не принимал участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров. Он добавил, что Венгрия не изменила позицию по этому вопросу. По его словам, Венгрия не стала мешать странам Евросоюза принимать такое решение, так как у Будапешта будет возможность ещё 75 раз остановить процесс вступления Украины в ЕС.