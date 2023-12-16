Москва, 16 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Решение стран Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии — это сомнительное и политизированное решение. Об этом 16 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовало внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что Украина и Молдавия не просто не соответствуют, а прямо противоречат критериям Евросоюза.

«Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций ― в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств ― принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения», ― подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что согласно опросам, всё меньше людей в Евросоюзе испытывают доверие к евроинститутам. Это происходит потому, что они оторваны от нужд простых граждан и заняты исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций, пояснила Захарова.

«Оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия конъюнктурных решений по Украине и Молдавии придётся населению европейских стран, которое загоняется в еще более сложные социально-экономические условия», ― отметила дипломат.

Как сообщал ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры по итогам саммита, проходившего в Брюсселе 14–15 декабря, решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

Как следует из принятого документа, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров по этому вопросу. Предполагается, что переговоры могут начать в марте либо позднее. Перед этим Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 декабря предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о вхождении Украины в сообщество, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. В этот момент саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Киевом, а Орбан смог заявить, что он не голосовал.

Сам венгерский премьер заявил, что Будапешт не принимал участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров. Он добавил, что Венгрия не изменила позицию по этому вопросу. По его словам, Венгрия не стала мешать странам Евросоюза принимать такое решение, так как у Будапешта будет возможность ещё 75 раз остановить процесс вступления Украины в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в Европейский союз.