Брюссель, 14 декабря, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом стало известно вечером 14 декабря.

«Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — написал он в соцсети X.

Принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий. Помимо этого Мишель также сообщил, что Грузии решили предоставить право стать кандидатом на вступление.

Как сообщало ИА Регнум, заявку на вступление в ЕС глава киевского режима Владимир Зеленский подал ещё в феврале 2022 года. Украине для начала переговоров о членстве рекомендовали реформировать правовые нормы в отношении антикоррупционного законодательства и деолигархизации, а также защитить права нацменьшинств. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря рассказал о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых заявил, что ЕК до сих пор не подготовила решение о переговорах по вопросу вхождения Украины. После этого в Киеве заявили о риске оказаться на грани выживания без помощи ЕС. В частности, Украине будет очень плохо без помощи в размере 50 млрд евро, заявила вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

В беседе с ИА Регнум 14 декабря доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья вполне возможно, и это может произойти по одному из двух потенциальных сценариев.