Брюссель, 15 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Об этом 14 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По информации издания, канцлер ФРГ предположил, что, если венгерский премьер-министр не хочет соглашаться на начало переговоров о членстве Украины, то ему стоит подумать на тему того, чтобы ненадолго покинуть комнату, так как лидеры 26 стран — участниц ЕС за это время примут решение в пользу начала переговоров с Киевом, а Орбан сможет заявить, что не голосовал за это.

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «Возможно, вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты», — говорится в публикации.

Действия Шольца вызвали удивление в Брюсселе и за его пределами, так как до этого стратегия немецкого канцлера с момента его назначения на этот пост в 2021 году только разочаровывала, отмечает издание.

Автор статьи уточнил, что идея о том, чтобы один из лидеров стран ЕС покинул комнату для достижения остальными единогласия, необычна.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 декабря представитель ЕС рассказал, что Орбан покинул зал заседания, в котором проходил саммит Евросоюза, когда там шло голосование о начале переговоров с Украиной по вопросу членства в ЕС. По словам другого источника, венгерский премьер-министр прекрасно знал, какое решение будут принимать.

Ранее в этот же день Орбан написал, что Венгрия не принимала участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной по вопросу вхождения в сообщество. По его словам, Будапешт не меняет своей позиции по этому вопросу.