Брюссель, 15 декабря, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз не установили лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Это следует из текста опубликованного 14 декабря документа по итогам саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года», — поясняется в документе.

Предполагается, что переговоры могут начаться в марте, либо позднее. Перед началом переговоров Совет ЕС должен будет утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Грузии решено предоставить право стать кандидатом на вступление.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан уточнил, что Будапешт не принимал участия в голосовании по решению о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Как пояснил Орбан, это решение в нынешней ситуации иррационально.