Будапешт, 21 декабря, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Экономика Европы будет раздавлена в случае приёма Украины в Евросоюз, ведь её членство обошлось бы сообществу в €150-190 млрд, заявил в интервью телеканалу TV2 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

«Если бы Украину приняли, то вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им. Точного анализа, во сколько это обойдется Евросоюзу, нет, но, по неофициальным подсчётам, речь пойдёт примерно о 150-190 млрд евро», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что приём Украины в сообщество может нанести губительный урон европейской экономике. Будапешт не станет способствовать передаче Киеву денег, поскольку при выделении €50 млрд из бюджета ЕС средства недополучат сами страны-члены.

Премьер предупредил, что на внеочередном саммите ЕС, который запланирован в начале 2024 года для обсуждения помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

Как сообщало ИА Регнум, британская газета Financial Times написала, что ряд стран — членов Евросоюза рассматривает возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений в сообществе, чтобы выделить Украине финансовую помощь. Некоторые члены сообщества так или иначе готовы пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать венгерскому премьеру Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны и склонить его к пересмотру решения по оказанию киевскому режиму финансовой поддержки, сказано в статье.

В Брюсселе с 14 по 15 декабря прошёл саммит Евросоюза, где участники не смогли утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года. Против выступила только Венгрия.