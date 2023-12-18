Москва, 18 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Центризбирком РФ принял у Владимира Путина документы для выдвижения на выборах президента России.

РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL Владимир Путин

Документы у действующего президента принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

По завершении процедуры стороны подписали протокол о приёме документов.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл вечером 18 декабря в Центральную избирательную комиссию РФ в Москве. Видеокадры визита главы государства опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. Тогда он после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других россиян пойти на выборы в следующем году.

9 декабря в штабе «Народного фронта» собралась инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом. Её создали общественники и активисты сразу после того, как президент объявил о своём решении, в неё вошли представители всех профессий: учёные, военные, политики, а также врачи, учителя, артисты и спортсмены.

На следующий за этим день Центризбирком получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джеф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Захар Прилепин, Леонид Рошаль, Артём Жога.

Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос, результаты которого опубликовал 15 декабря ВЦИОМ. 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. По данным фонда «Общественное мнение», выдвижение Путина на новый президентский срок одобряют 70% граждан страны.

Западные страны уже начали подготовку к провокациям на президентских выборах в России, но в Москве готовы к отражению атак, отмечала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире по уровню прозрачности и степени организации контроля за ходом выборов, сказала Памфилова в сентябре 2023 года в ходе видеообращения к школьникам для занятий «Разговор о важном».

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По мнению сенатора Константина Долгова, назначение выборов является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью, страна уверена в своих силах и скорой победе. В своём Telegram-канале он указал, что, несмотря на ведение Западом экономической, гибридной и почти открытой войны, никакие демократические процедуры не были отменены, в отличие от Украины, где «выборы пытаются спустить на тормозах и отложить под любым предлогом».