Москва, 25 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова 25 сентября во время видеообращения на внеурочном занятии «Разговоры о важном».

Владимир Николаев/РИА Новости

Глава ЦИК рассказала учащимся о работе комиссии, важности выборов и участия в них в ходе занятия, посвящённого 30-летию отечественной избирательной системы. На этом уроке ученикам 1-4-х классов предложили выбрать президента сказочной страны, а 5-11-х классов — подумать над благоустройством школы.

«Избирательная система России — это уникальный общественно-государственный институт, который не входит состав ни исполнительной, ни законодательной власти, его основное предназначение — это как раз формировать власть путём организации, проведения выборов», — пояснила Памфилова.

Она подчеркнула, что избирательная система в России — одна из самых передовых и современных в мире, нет других таких же «по уровню прозрачности, степени организации контроля за ходом выборов».

Выборная процедура определяет, кто придёт к власти, поэтому участвовать в выборах очень важно. Избранная власть, которой граждане отдали свои голоса, решит, «построить ли новую дорогу или школу», рассказала Памфилова.

Председатель ЦИК вспомнила, как ходила на выборы в детстве, в юности. Впервые это произошло, когда ей было пять лет. Для взрослых это был праздник — мама надела лучшее платье и туфли, а папа — выходной костюм. В 18 лет Памфилова пошла на выборы в качестве избирателя. Тогда она почувствовала себя взрослой, осознала свою ответственность.

Выборы — это не просто голосование «пальчиком в телефончике», это ответственное действие, заключила она.

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