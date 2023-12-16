Москва, 16 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Группа избирателей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина кандидатом на президентских выборах 2024 года официально создана. Заседание группы проходит 16 декабря в зале «Зарядье».

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После образованная группа должна официально принять решение о поддержке самовыдвижения Путина на выборах президента России, которые должны состояться в марте 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что Путин на предстоящих выборах президента России не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца.

Спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артём Жога 8 декабря обратился к президенту с просьбой принять участие в следующих выборах. Путин ответил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру, отметив, что в разное время у него были «разные мысли» по этому поводу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 15 декабря опубликовал результаты опроса россиян, который показал, что действующему президенту доверяют 79,3% респондентов. При этом 76% опрошенных заявили об одобрении деятельности Путина на посту главы государства.