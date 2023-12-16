Москва, 16 декабря, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 декабря заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Ранее собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся весной 2024 года.

«Согласно избирательному законодательству РФ, предполагается ряд действий, которые необходимо совершить, чтобы стать кандидатом. В частности, если человек выдвигается от общественных объединений, то процедура предполагает, что это объединение должно собраться, избрать определённые органы и выдвинуть кандидата. После этого следует этап сбора подписей. Иными словами, для того, чтобы начать этап сбора подписей, человек, который декларировал желание стать кандидатом, должен быть кем-то выдвинут», — объяснил Асафов.

И такое мероприятие сегодня прошло. Асафов констатировал, что люди со всей страны, из разных общественных и некоммерческих организаций, представители культуры, искусства, врачи, учителя, спортсмены собрались в концертном зале «Зарядье» и провели такое мероприятие, которое для президента знаменует собой официальный старт избирательной кампании.

«Далее подписи, документы и передача их в ЦИК, определение доверенных лиц, и после этого он получит статус кандидата. Поэтому это важная процедурная история, которая сегодня была сделана. Особенно если учесть нынешнюю ситуацию и в мире, и в России, а также те вызовы, с которыми Россия сталкивается. Проведение выборов согласно законодательству и Конституции — это важная часть нашей государственной жизни. В том числе касающаяся и защиты суверенитета, поскольку на наш суверенитет совершенно точно покушаются, пытаясь дискредитировать выборы», — сказал Асафов.

Кроме того, он охарактеризовал произошедшее как историческое событие.

«Оно было ожидаемо, и в текущей ситуации мы видим, что для страны это необходимо», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 декабря в зале «Зарядье» собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся весной 2024 года.

До этого, 8 декабря, Путин заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. При этом глава государства признал, что «в разное время» у него были «разные мысли».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин дорожит поддержкой, оказываемой ему большинством россиян, наличие которой — неопровержимый факт. Песков уверен, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в России.