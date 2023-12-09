Москва, 9 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога рассказал, как обратился к президенту России Владимиру Путину «в неуставной форме» во время визита в Москву.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Я даже сам не знал, в каком формате будет проходить это мероприятие, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Владимировича, потому что я нарушил все протоколы, обратился к Верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме», — сказал он «РИА Новости».

Жога добавил, что вместе с боевыми товарищами обсуждал предстоящие выборы президента России перед поездкой в Кремль и пришли к выводу, что пойдут на голосование только если в списке кандидатов будет фамилия Путина.

Как сообщало ИА Регнум, Жога 8 декабря рассказал, что во время неформального общения после награждения медалями «Золотая звезда» Героев России передал президенту РоссииВладимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году и тот ответил согласием.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851814" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин объявил о выдвижении на новый президентский срок

Российский лидер в свою очередь отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.