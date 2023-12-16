Москва, 16 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Стали известны имена, вошедшие в список «Команды Путина» на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. Об этом сообщили «Известия».

Кирилл Зыков/РИА Новости Иван Охлобыстин

В перечень команды президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей.

Среди спортсменов значатся имена Ольги Брусникиной, Елены Вяльбе, Сергея Карякина, Марии Киселёвой, Дениса Лебедева, Джефа Монсона, Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Александра Поветкина.

Сфера искусства представлена Владимиром Машковым, Натальей Варлей, Валерием Гергиевым, Иваном Охлобыстиным, Дмитрием Певцовым. Евгением Мироновым, Стасом Михайловым, Никитой Михалковым, Николаем Расторгуевым, Юлией Чичериной, Дианой Гурцкой и прочими артистами.

Телеведущие федеральных каналов также вошли в команду президента. В их числе Юлия Барановская, военкоры, публицист Захар Прилепин, хирург Леонид Рошаль, глава народного совета ДНР Артём Жога.

Как передавало 8 декабря ИА Регнум, Путин сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. Тогда он после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других россиян пойти на выборы в следующем году.

9 декабря в штабе «Народного фронта» собралась инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом. Её создали общественники и активисты сразу после того, как президент объявил о своём решении, в неё вошли представители всех профессий: учёные, военные, политики, а также врачи, учителя, артисты и спортсмены.

На следующий за этим день Центризбирком получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента.

16 декабря председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что российский лидер пойдёт на выборы президента самовыдвиженцем. Подписи для этого будут собирать «Справедливая Россия» и «Народный фронт». Оргкомитет определит регионы, где члены партии будут их собирать.