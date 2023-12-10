Инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом собралась в штабе ОНФ
Инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом собралась в штабе ОНФ
Москва, 10 декабря, 2023, 03:54 — ИА Регнум. В Москве, в штабе «Народного фронта», 9 декабря под председательством председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова состоялось первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в 2024 году.
Инициативную группу по выдвижению Путина общественники и активисты создали после того, как российский лидер сообщил о своём решении участвовать в президентских выборах. В группу вошли представители всех профессий: врачи и учителя, артисты и спортсмены, учёные и военные, политики.
Заседание было установочным, участники обсудили организационные и административные вопросы, которые предстоит решить инициативной группе, в том числе в новых регионах России.
Следующее собрание инициативной группы состоится 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье».
Как сообщало ИА Регнум, решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году поднимет боевой дух участников спецоперации. Так считает председатель Народного совета ДНР Артём Жога, участник инициативной группы.
8 декабря Жога передал президенту России Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.
Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер вызывает доверие и только у 17,3% — нет.