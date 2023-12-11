Москва, 11 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев 11 декабря заявил о получении комиссией уведомления инициативной группы о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента 2024 году.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Владимир Путин

«В соответствии с законом мы такое уведомление получили», — сообщил Булаев.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил о планах участвовать в предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Он сообщил об этом в Кремле на церемонии вручения наград.

Позднее, 11 декабря, Минобороны России и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах России, несмотря на военное положение в них. Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в консультациях по вопросу участвовали представители обоих ведомств, а также руководства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого аналогичное решение о возможности проведения в указанных субъектах президентских выборов приняли в ЦИК.

Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.