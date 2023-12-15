Москва, 15 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Президенту Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос, результаты которого опубликовал 15 декабря ВЦИОМ.

Bai Xueqi/Global Look Press Владимир Путин

Согласно данным исследования, ещё 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. Недоверие Путину выразили 16,8% респондентов. Не одобрили его работу 14,6% опрошенных.

Исследование проводили с 4 по 10 декабря, в нём участвовали 1,6 тыс. россиян.

Как сообщало ИА Регнум 7 декабря, согласно исследованию фонда «Общественное мнение», около 70% россиян одобряют выдвижение Путина на новый президентский срок. По словам управляющего директора проектов фонда Ларисы Паутовой, 74% опрошенных высказали уверенность в том, что действующий глава государства понимает их заботы и его работа отвечает их интересам.

Спустя день, после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артёма Жоги, Путин лично объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. Российский лидер отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.