Москва, 18 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл вечером 18 декабря в Центральную избирательную комиссию РФ в Москве. Видеокадры визита главы государства опубликовал тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Сообщается, что Путин приехал в ЦИК для подачи документов на выдвижение в качестве кандидата на должность президента РФ в 2024 году.

На кадрах видно, как Путин предъявил свой паспорт и подписал необходимые для подачи на выдвижение документы.

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Ранее, 16 декабря, группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Путина на выборы главы государства, которые состоятся весной 2024 года. Заседание группы проходило в зале «Зарядье» в Москве.

Путин 8 декабря заявил, что примет участие в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. По словам российского лидера, у него в разное время были разные мысли на эту тему.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что Путин дорожит поддержкой, оказываемой ему большинством россиян, наличие которой является неопровержимым фактом. Представитель Кремля уточнил, что в мире кто-то поддерживает выдвижение Путина на выборы президента, а кто-то нет, что является нормальным явлением, однако для главы государства главное не это, а поддержка большинства россиян.

В то же время исследование ВЦИОМ показало, что менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос в 1,3 раза. По оценкам электорально активных граждан (63%), выборы в их регионе проходят честно, без серьезных нарушений закона (67%), заявили об обратном 22%, тогда как каждый девятый затруднился оценить честность выборов в своем регионе (11%).