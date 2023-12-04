София, 4 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, которое было одобрено парламентом 22 ноября, сообщает 4 декабря его пресс-служба.

Globallookpress.com

По мнению президента, в данной технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях», — цитирует пресс-служба Радева.

Президент вернул соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Позиция США и Европы по поставкам оружия Украине

По данным Bloomberg, голосование по вопросу выделения помощи Украине проведут в Сенате США не раньше 11 декабря, так как 15 декабря он уйдёт на рождественские каникулы.

Кроме того, есть мнение, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине могут отложить на период после выборов президента США в ноябре 2024 года. Вдобавок некоторые конгрессмены выразили опасения, что если главой Белого дома изберут Дональда Трампа, то поддержка может и вовсе прекратиться. Западные СМИ полагают, что без американской поддержки Киева европейские союзники «могут быстро пасть духом».

В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие и боевую технику в рамках первоначально одобренного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 декабря признал, что Евросоюз не в состоянии обеспечить Украину вооружением. По его словам, европейские страны неспособны организовать совместную работу над расширением производства боеприпасов, оружия и техники из-за оборонной междоусобицы.

10 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить обещание поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, поскольку с момента предоставления обещания истекла половина срока, а Украина получила лишь 30% от предполагаемого объёма.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя вопрос о выполнении ЕС обещания по поставке на Украину миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года, переложил ответственность на власти стран — членов ЕС, отметив, что у Евросоюза в целом нет «собственного склада боеприпасов для нужд Украины».

Реакция России на поставки западного оружия на Украину

Новые поставки западного оружия на Украину лишь продлевают агонию киевского режима, положение власти на Украине и ситуация на линии фронта находятся на грани полного коллапса, отмечал ранее посол России в США Анатолий Антонов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Глава государства добавил, что Киев получает извне ежемесячно 4-5 млрд долларов, если это прекратится — он «ляжет».

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 августа заявил, что западные поставки оружия киевскому режиму множат число человеческих жертв и лишь затягивают военный конфликт.

Последствия прекращения поставок западного оружия на Украину

По мнению экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, без продолжения помощи со стороны США Украина едва ли сможет выстоять до конца нынешнего года. Она окажется в очень тяжёлом положении. Он добавил, что способность Киева продержаться в ходе военного конфликта постоянно снижается, и первую очередь на фоне больших потерь живой силы в ВСУ.

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин считает, что ситуация на Украине будет ухудшаться, поскольку страна не производит достаточного количества оружия, в то время как российский оборонно-промышленный комплекс продолжает активно работать.