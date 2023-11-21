Вашингтон, 21 ноября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов назвал очередной пакет военной помощи Украине успокоительной пилюлей, анонсированной западными союзниками в канун десятилетия «евромайдана». Положение власти на Украине и фронте находится на грани полного коллапса, добавил дипломат.

Иван Шилов ИА Регнум Поддержка ВСУ

«Трагический символизм благотворительности Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они всё ещё в игре и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольётся кровь тысяч людей, здесь в расчёт не принимается», — отметил российский посол.

По его словам, военно-промышленный комплекс США преследует от «проекта Украина» только одну цель — получение прибыли.

На Западе должны понять, что ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности Россию невозможно победить на поле боя, а любые поставки западного вооружения на Украину продлевают агонию обанкротившегося режима, считает Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, в заявлении Пентагона от 20 ноября говорится, что в рамках нового пакета военной помощи США поставят Украине дополнительную реактивную систему залпового огня HIMARS. Также в него включены боеприпасы, зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и более 3 млн патронов. Ещё Украина получит оборудование для ведения боевых действий в условиях зимы, запчасти и снаряжение. Очередной пакет оценивается в $100 млн.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин призвал ВСУ не относиться к оружию США как к «волшебной палочке». Результаты Украины на поле боя, по его словам, зависят от способности армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения.