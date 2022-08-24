Москва, 24 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Западные поставки оружия киевскому режиму множат число человеческих жертв и лишь затягивают военный конфликт, заявил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«США и их союзники продолжают накачку [киевского режима] оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт», — заявил Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.

Он также подчеркнул, что независимый курс государств — членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности — это пример для всего мира.