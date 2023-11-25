Киев, 25 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Ситуация на Украине будет ухудшаться, поскольку страна не производит достаточного количества оружия, в то время как российский оборонно-промышленный комплекс продолжает активно работать. Об этом 25 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будет ещё хуже. У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, «Грады», артиллерию, снаряды. А на Украине этого ничего практически не производится», — сказал Соскин.

Он добавил, что, несмотря на то, что Россия накапливает военную мощь, она не отказывается от переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2022 года объёмы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз. Кроме того, поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на поле боя для Киева оказалась сложнее, чем они ожидали. Он также рассказал о наступлении Вооружённых сил России и окружении Авдеевки и добавил, что Москва не намерена идти на уступки.