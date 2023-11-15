Вашингтон, 15 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Украина без продолжения помощи со стороны США едва ли сможет выстоять до конца нынешнего года. Такое мнение 14 ноября высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Владимир Зеленский

«Если США сейчас прекратят финансировать Украину, <…> то она окажется в тяжёлом положении, будет очень трудно выжить до конца года», — сказал он.

По словам Джонсона, способность Киева продержаться в ходе военного конфликта постоянно снижается и первую очередь на фоне больших потерь живой силы в ВСУ.

Украина также лишилась поддержки со стороны США из-за обострения палестино-израильского конфликта, отметил эксперт.

Он уточнил, что, по его мнению, у России имеются огромные резервы и существенное преимущество в огневой мощи, из-за чего российские военные продолжают продвижение, а ВСУ нечем на это ответить.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября газета The Washington Post написала, что интерес среди членов Конгресса США к продолжению оказания помощи Киеву упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года. По данным издания, Украине приходится бороться за внимание американских законодателей.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Александра Устинова пожаловалась на то, что представителям Киева приходится менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения общественной поддержки Украины. Она уточнила, что теперь Вашингтон требует от Киева объяснять свои планы и как соблюдается подотчётность.

Политолог Максим Жаров 14 ноября заявил ИА Регнум, что представители Демпартии США хотят перейти от прокси-войны к открытому противостоянию с Россией. По его словам, в публикации в издании Newsweek они посетовали на то, что этого не происходит, и Украина проигрывает в конфликте.