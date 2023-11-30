Вашингтон, 1 декабря, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжают поставлять Украине оружие и боевую технику в рамках первоначально одобренного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются. Об этом в четверг, 30 ноября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остаётся из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сказала она в беседе с журналистами.

Она также в очередной раз подчеркнула, что американские власти рассчитывают на положительное решение конгресса по запросу президента страны Джо Байдена о дополнительной помощи Украине для продолжения предоставления военной поддержки.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Economist со ссылкой на собственные источники сообщил, что ряд членов Конгресса США опасается, что рассмотрение внесённого Джо Байденом законопроекта о выделении пакета военной помощи Украине может быть отложено на период после выборов президента в ноябре 2024 года, если документ не удастся согласовать до конца года.