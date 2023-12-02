Вашингтон, 2 декабря, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Голосование в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что голосование по этому вопросу будет проведено не раньше 11 декабря, при этом 15-го числа Сенат Конгресса США уйдёт на рождественские каникулы. На данный момент американские законодатели пытаются прийти к компромиссу в вопросе охраны южной границы США.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Economist сообщило, что ряд членов Конгресса США опасается, что внесённый на рассмотрение законопроект о выделении пакета военной помощи Украине может быть отложен на период после президентских выборов в 2024 году. Один из собеседников издания выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах поддержка Украины может прекратиться.

30 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе беседы с журналистами заявила, что средства, одобренные в рамках первоначального бюджета на помощь Украине, заканчиваются. Она отметила, что администрация Джо Байдена рассчитывает на одобрение законодателями запроса о дополнительной помощи Киеву.