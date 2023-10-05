Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю.

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«Представьте себе, если поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только. Когда закончатся боеприпасы», — сказал президент на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что Украина получает извне ежемесячно 4-5 млрд долларов, если это прекратится — она «ляжет». Как уточнил российский лидер, бюджет Украины внешне выглядит сбалансированным, однако это происходит за счёт многомиллиардных вливаний. Президент добавил, что украинская экономика без внешних вложений существовать не может, то же самое касается и системы обороны.

Путин также заявил, что экс-президент Украины был прав, возражая против условий евроассоциации Украины, а этим воспользовались как поводом для госпереворота.

Журналист агентства Bloomberg Хэл Брэндс 5 октября написал, что без помощи США украинские власти не смогут в 2024 году предпринять крупное наступление, а украинской армии станет сложнее сопротивляться российским силам.

Президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет до 17 ноября продолжать финансирование работы федерального правительства. В этом документе не предусмотрено новое финансирование Украины.

В МИД России 2 октября назвали принятие в США временного бюджета, в котором нет средств для поддержки Украины, игрой на публику. В российском ведомстве отметили, что США продолжат поддерживать Киев.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки США и будет вынуждена капитулировать.