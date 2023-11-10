Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Евросоюз вряд ли сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года, сообщило 10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в материале, по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.

Снабжение Киева боеприпасами становится всё более актуальным вопросом по мере того, как Россия наращивает собственное производство, отмечает Bloomberg. И любой дефицит военных поставок из Европы рискует стать критическим для Украины.

Также в статье говорится, что передача военной помощи Киеву замедляется на фоне приближения президентских выборов в США и неоднозначной позиции государств ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в соответствии с разработанными ранее планами ЕС обязался предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение года, сначала из своих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

2 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Пока главы МИД ЕС не достигли соглашения, добавил он.

По словам Борреля, с начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будут наращивать производство боеприпасов для Украины, пообещал дипломат. Глава внешнеполитической службы ЕС признал трудности контрнаступления ВСУ из-за российской обороны, но помощь от европейских союзников не зависит от его результатов.

Общая стоимость поставленных Украине боеприпасов составляет более миллиарда евро. По мнению официального представителя Европейской комиссии Петера Стано, вероятность того, что Евросоюз сможет выполнить цель по поставкам ВСУ миллиона боеприпасов к весне 2024 года, очень мала.