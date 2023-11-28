Вашингтон, 28 ноября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Ряд членов Конгресса США опасается, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине может быть отложено на период после выборов американского президента в ноябре 2024 года, если документ не удастся согласовать до предстоящего католического Рождества. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на свои источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Кроме того, часть из этих законодателей опасается, что если главой Белого дома изберут Дональда Трампа, то поддержка может вовсе прекратиться. Один из источников журнала выразил мнение, что время не на стороне сторонников Украины.

В публикации также утверждается, что без американской поддержки Киева европейские союзники «могут быстро пасть духом». Кроме того, производство на территории Украины давно потеряло свою мощь и теперь «чрезвычайно зависит от партнерства с Западом».

Собеседник журнала, который представляет Украину, отметил, что весной 2023 года поток военной помощи шёл Киеву «широкой рекой», а летом — «ручьём». При этом сейчас украинская сторона получает уже всего лишь «несколько капель слез». В Economist подчеркнули, что Украину ждёт мрачная зима в условиях неопределенности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от западных чиновников, проинформировала о том, что возможности Пентагона в оказании военной помощи Украине сокращаются из-за нехватки денег. Так, у США якобы осталось на эти нужды $5 млрд, а для восполнения собственных запасов американская армия имеет только $1,1 млрд.

22 ноября старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн написал в журнале The National Interest о том, что трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне. Вместе с тем эксперт полагает, что ситуация на передовой пока далека от патовой.