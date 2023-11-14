Брюссель, 14 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. У Европейского союза нет собственного склада боеприпасов для нужд Украины. Поставка вооружений является отдельной обязанностью каждой из стран сообщества. Об этом 14 ноября по прибытии на встречу министров обороны ЕС, которая проходит в Брюсселе, заявилверховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о возможности Евросоюза выполнить к марту 2024 года обязательство по производству 1 млн снарядов.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Жозеп Боррель

«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», ― подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он также отметил, что ЕС уже поставил порядка 300 тысяч снарядов. Теперь заявленные показатели необходимо выполнить и самим странам объединения.

«Теперь это вопрос производства, это вопрос взаимодействия промышленности и стран ― членов», ― пояснил Боррель, слова которого процитировало ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал, что в Европе будут наращивать производство боеприпасов для Украины. По его словам, общая стоимость поставленных Украине боеприпасов превышает миллиарда евро.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить свои обязательства поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту следующего года. По данным издания, сейчас, когда истекла половина срока с момента этого обещания, Украина получила лишь 30% от этого объёма.

По мнению официального представителя Европейской комиссии Петера Стано, вероятность того, что Евросоюз сможет выполнить цель по поставкам ВСУ такого количества боеприпасов к весне 2024 года, очень мала.

Такого же мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 14 ноября он заявил, что причиной этому стало не отсутствие политической воли, а печальное состояние европейской оборонной промышленности.