Брюссель, 2 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не в состоянии обеспечить Украину оружием из-за неспособности европейских стран работать вместе над расширением производства и преследования собственных интересов. Его слова привёл телеканал N-tv.

IMAGO/Janine Schmitz/photothek. d/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства», — констатировал Столтенберг.

Генсек альянса призвал избавиться от оборонной междоусобицы в рядах ЕС. Он обратил внимание на «снарядный голод» в украинских войсках, что требует изменения ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Столтенберг не смог назвать сроки поставок Украине истребителей F-16. Он отметил, что самолёты есть, но их передача будет зависеть от сроков подготовки пилотов. При этом он отметил, что F-16 не смогут изменить коренным образом ситуацию на поле боя.

В тот же день он призвал Киев и НАТО готовиться к долгим и трудным боям. В целом на проходившей в те дни встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе заметно изменился тон обсуждения украинского конфликта. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации. По этой причине никто не хочет говорить о контрнаступлении весной 2024 года.