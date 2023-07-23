Владимир Путин заявил, что Россия может заместить зерно Украины
Путин заявил, что Россия может заместить зерно Украины на безвозмездной основе
Москва, 24 июля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Россия сможет заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Этому благоприятствует прогноз рекордного урожая, написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.
«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — отметил Путин в статье.
Россия продолжит работу над поставками в Африку зерна, продовольствия, удобрений, несмотря на санкций, заверил Владимир ПУтин.
Как сообщало ИА Регнум, семь требований России необходимо выполнить Западу для возвращения в зерновую сделку, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Первым условием назван вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.
Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ годом ранее обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.