Москва, 24 июля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Россия сможет заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Этому благоприятствует прогноз рекордного урожая, написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — отметил Путин в статье.

Россия продолжит работу над поставками в Африку зерна, продовольствия, удобрений, несмотря на санкций, заверил Владимир ПУтин.

Как сообщало ИА Регнум, семь требований России необходимо выполнить Западу для возвращения в зерновую сделку, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Первым условием назван вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ годом ранее обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.