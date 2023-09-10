Анкара, 10 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 сентября заявил, что Россию нельзя исключать из зерновых договорённостей из-за риска роста напряжённости. По его словам,

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире. Как вы знаете, она продлевалась три раза, за это время в страны было поставлено 33 млн тонн зерна. Россия не может быть исключена из зернового процесса, не должно быть попыток нагнетания напряжённости в регионе», — заявил турецкий лидер по итогам саммита «Большой двадцатки».

Эрдоган добавил, что всесторонне обсудил соглашение с российским лидером Владимиром Путиным, а также во время саммита удалось детально обсудить ситуацию вокруг соглашения. Вместе с тем президент Турции отметил, что страна продолжит поддерживать тесный контакт с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами.

«В ходе недавних переговоров с президентом России в Сочи мы всесторонне обсудили эту тему, и мы продолжим обсуждать её и далее в тесном контакте с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами», — сказал турецкий лидер.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет и что ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

В конце августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. Эрдоган отмечал, что Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что это не будет прямым подключением к SWIFT, как требует Россия, а будет производным от транзакции через SWIFT.

Турецкий лидер 9 сентября призвал лидеров G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки. Эрдоган предложил облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.