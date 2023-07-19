Москва, 19 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира — ложь и спекуляции, в действительности значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия, заявил 19 июля президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру — спекуляция и ложь», — сказал президент на совещании с членами правительства.

В частности, доля России на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%, отметил Владимир Путин.

Ранее президент отмечал, что Украина использовала «зерновую сделку» для получения прибыли, поставляя свою продукцию отнюдь не в беднейшие страны. Что касается западных покровителей Украины, то они не только не способствуют оказанию помощи беднейшим странам, но и препятствуют тому, чтобы такую помощь оказывала Россия, заявил Владимир Путин 19 июля.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия «зерновой сделки» ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

19 июля Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к «зерновой сделке», но лишь после того, как обещания, которые были даны в ещё июле 2022 года, будут выполнены.

17 июля одновременно с прекращением действия «зерновой сделки» были отозваны гарантии безопасности судоходства в соответствующем черноморском коридоре. 19 июля в Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальные перевозчики военных грузов с соответствующими последствиями.