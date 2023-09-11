Москва, 11 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В прошедшие выходные жители России выбрали глав субъектов, депутатов заксобраний и Госдумы. Предварительные итоги уже обнародованы. Так, глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах безоговорочно во всех районах. За него проголосовали свыше 76% избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Средняя явка по России составила 43,5% и была самой высокой с 2017 года, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. В едином дне голосования приняли участие более 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей, все действующие главы регионов сохранили свои посты.

«Люди проголосовали за власть. Посмотрите на перевыборы губернаторов, я имею ввиду сейчас по всей стране, в не только в Москве. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу своей власти», — прокомментировал 11 сентября ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В одной из самых обстреливаемых Вооруженными силами Украины Белгородской области помимо муниципальных выборов проходили довыборы в облдуму.

«Мы все понимаем, что Белгород — первая линия обороны Москвы. Когда я была в Шебекино, там были сгоревшие торговые центры. Сейчас их нет, все восстановлено. Делается все, чтобы город жил», — отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, наблюдавшая за выборами в Белгородской области.

За вакантный мандат депутата Грайворонского одномандатного округа боролись четыре кандидата. Победила представительница «Единой России», главврач Белгородской областной больницы Жанна Чефранова. За неё отдали свои голоса 24 142 жителя региона. Это 74,09%.

В Сибири тоже всё стабильно. Действующий глава Хакасии — коммунист Валентин Коновалов набрал 63,14% голосов, тогда как двое других претендентов — Михаила Молчанова (ЛДПР) и Владимира Грудинина («Коммунисты России») — проголосовали соответственно 14,33% и 11,96%.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам обработки 100% протоколов набрал на выборах губернатора 76,16% голосов, хотя пять лет назад за него как новичка отдали свои голоса только 53% избирателей.

«Люди продемонстрировали своё доверие, они увидели в Томенко защиту, стабильность, контроль над территорией, который и хотели увидеть. Колоссальная победа Томенко, результат, который никто в самом начале кампании не предрекал. Он в разы увеличил количество своих сторонников. Можно сказать, что это — системная основа доверия», — прокомментировал итоги алтайских выборов Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко получил 76,33% голосов, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников — более 76,14%.

«Прошедшие губернаторские выборы в Омской области продемонстрировали не только убедительную победу кандидата от «Единой России» и ставленника президента Виталия Хоценко (76,33%), но и стали историческим разгромом для местного отделения КПРФ. Главный конкурент главы региона Андрей Алёхин набрал всего 10,8%, что стало самым самым низким результатом для коммунистов за все омские губернаторские выборы с 1995 года», — информирует авторитетный Telegram-канал «Клуб регионов».

Не отстаёт от сибирского и дальневосточное голосование.

К примеру, губернатор Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах главы региона, набрав 72,78% голосов. А губернатор соседней Амурской области Василий Орлов заручился поддержкой 82,38% голосов.

Политолог Александр Асафов говорит, что результаты выборов губернаторов на Дальнем Востоке оказались «в пределах ожиданий». Он связывает прогнозируемую поддержку «Единой России» с эффектом, которые произвели адресные для Дальнего Востока госпрограммы Владимира Путина по улучшению социального благополучия населения.

Особенное значение Центральная избирательная комиссия (ЦИК) придаёт выборам в новых регионах, где голосование проводилось в непростых условиях специальной военной операции.

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, на выборах в Народный совет ДНР «Единая Россия» набрала 78,03% голосов.

«Для нас голосование в четырёх субъектах — наиболее важное, поскольку сформировать избирательную систему заново — это очень непросто. Можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность — у нас очень неплохо прошло досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках — и сегодня она проходит проверку в по сути боевых условиях», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

За выборами на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вели наблюдение 33 зарубежных эксперта из 21 страны. Они отметили соблюдение всех стандартов электорального права, прозрачность и открытость выборов, а также высокую явку избирателей и их свободную волю.

10 сентября Элла Памфилова призвала российские регионы не спешить подводить итоги выборов. Она уточнила, что подведение итогов следует проводить со второй половины 12 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 8–10 сентября в России проведено более 4000 избирательных кампаний. В выборах всех уровней приняли участие свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Это последняя избирательная кампания перед мартом 2024-го, когда в России пройдут выборы президента.