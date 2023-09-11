Барнаул, 11 сентября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко набрал на выборах губернатора 76,16% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России после обработки 100% протоколов.

Altairegion22.ru Виктор Томенко

Он представляет партию «Единая Россия». Евгений Боровиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») получил 9,46%, а Сергей Булаев от ЛДПР — 7,96%. За Сергея Малинковича, выдвинувшего свою кандидатуру от «Коммунистов России», отдало свои голоса 4,17% избирателей, решивших участвовать в голосовании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 76,33% голосов, а в Новосибирской области побеждает действующий губернатор Андрей Травников.

В Приморье и Амурской области на выборах губернатора лидирующие позиции также заняли действующие главы Олег Кожемяко и Василий Орлов. Они набрали в своих регионах 72,78% и 82,38% голосов соответственно.