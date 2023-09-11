Москва, 11 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах безоговорочно во всех районах, сообщила 11 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Она поздравила Собянина с абсолютной безоговорочной победой и отметила, что ни один участок на прошедших выборах он не проиграл.

«Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович — 5,61%, Даванков Владислав Андреевич — 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич — 3,93%», — информировала Кириллова.

Ранее ЦИК России объявил, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. В пользу Собянина свои голоса отдали 2 499 114 избирателей. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку и пообещал сделать город «ещё круче и краше». Огромный путь созидания уже пройден, отметил он, а впереди — большая, трудная, сложная и очень важная работа. Он также поблагодарил штаб поддержки за работу.

Как передавало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосовали жители новых регионов страны, где зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.